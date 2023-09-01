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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Завершено строительство первой очереди космодрома Восточный

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что строительство первой очереди космодрома Восточный завершено, кроме того, закончены испытания ракет-носителей семейства "Ангара". Он сообщил об этом на марафоне "Поделись своим знанием".

14 августа в "Роскосмосе" сообщили, что первый самолет приземлился в аэропорту космодрома Восточный для проверки технической готовности его взлетно-посадочной полосы.

10 апреля первый замглавы "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов cказал "Интерфаксу", что госкорпорация завершает изготовление ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" для первого пуска с Восточного, ее доставка на космодром ожидается в сентябре.

Первый пуск ракеты-носителя "Ангара" в рамках летных испытаний с космодрома Восточный намечен на декабрь 2023 года.

"Ангара" - семейство новых российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает ракеты-носители от легкого до тяжелого класса в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

Различные варианты ракет-носителей "Ангара" реализуются при помощи разного количества универсальных ракетных модулей - УРМ-1 (для первой и второй ступеней) и УРМ-2 (для верхних ступеней). Количество универсальных модулей в составе первой ступени определяет грузоподъемность ракеты-носителя. УРМ-1 оснащается жидкостным реактивным двигателем РД-191 разработки АО "НПО "Энергомаш" (Московская область), УРМ-2 - двигателем РД-0124А (разработан АО "КБХА", Воронеж).

Первый пуск с космодрома Восточный был совершен в 2016 году. Сейчас на космодроме строят объекты второй очереди, которые позволят запускать с него ракеты семейства "Ангара".

Первый запуск с космодрома "Восточный"

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