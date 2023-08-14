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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Задерживаются два рейса Red Wings из Антальи в Екатеринбург и обратно

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Задерживается вылет рейса WZ 3062 Red Wings из Антальи в Екатеринбург, который должен был отправиться 12 августа, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой.

Ранее Уральская транспортная прокуратура сообщила о задержке рейса WZ -3061 этой же авиакомпании из Екатеринбурга в Анталью из-за того, что из Турции не вернулся самолет.

"Помощь застрявшим в Турции уральцам оказывает посольство России в этой стране, а Уральская транспортная прокуратура проверяет деятельность авиакомпании по оказанию услуг пассажирских перевозок", - говорится в сообщении.

Мерзлякова также контролирует ситуацию с вылетом пассажиров обратным рейсом в Турцию (планировался на 13 августа): по ее сведениям, задержка произошла в связи с отсутствием воздушного судна "из-за ограниченного авиапарка перевозчика".

Уральская транспортная прокуратура отмечает, что в аэропорт "Кольцово" выехал свердловский транспортный прокурор.

В Росавиации сообщили, что вопрос находится на контроле ведомства.

"Задержки вызваны технической неисправностью двух воздушных судов перевозчика. Авиакомпанией Red Wings принимаются меры для урегулирования ситуации и приведения расписания полетов в соответствии с заявленным", - сообщила представитель Росавиации.

Ведомство посоветовало Red Wings "оперативно провести консультации с другими российскими авиакомпаниями по привлечению дополнительных воздушных судов". Предварительно имеется договоренность по перевозке части пассажиров в понедельник авиакомпанией Pegas Fly.

В авиакомпании ситуацию пока не комментировали.

Red Wings Екатеринбург Кольцово Уральская транспортная прокуратура Турция Анталья
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