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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Red Wings запросила борт у "Икара" для вывоза пассажиров задержанных рейсов

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпании Red Wings запросила на коммерческой основе получение дополнительного воздушного судна у авиакомпании "Икар" для вывоза пассажиров задержанных рейсов после выхода из строя двух воздушных судов, сообщила пресс-служба Red Wings.

Задержка рейсов из Екатеринбурга в Анталью и обратно произошла по причине внештатной ситуации. "По техническим причинам одновременно вышли из строя два воздушных судна Boeing-777 из трех имеющихся в парке авиакомпании", - говорится в пресс-релизе.

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По данным Red Wings, борт авиакомпании "Икар" в настоящий момент вылетел из Москвы (аэропорт "Шереметьево") в Екатеринбург для отправки пассажиров в Анталью. Этим же бортом смогут вылететь пассажиры рейса из Антальи в Екатеринбург.

В пресс-службе Red Wings "Интерфаксу" уточнили, что вылет рейсов в обоих направлениях ожидают по 410 человек. По информации Росавиации, предварительно вылет из Екатеринбурга в Анталью планируется в 16:00 по московскому времени, из Антальи в Екатеринбург - в 23:15.

Как сообщалось, 13 августа в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" произошла задержка рейса Red Wings WZ 3061 по маршруту Екатеринбург - Анталья, он должен был отправиться в 7:20 по местному времени. Рейс ожидают 410 пассажиров. Также был задержан вылет рейса WZ 3062 Red Wings из Антальи в Екатеринбург, который должен был отправиться 12 августа.

Росавиация рекомендовала Red Wings "оперативно провести консультации с другими российскими авиакомпаниями по привлечению дополнительных воздушных судов". Предварительно имеется договоренность по перевозке части пассажиров в понедельник авиакомпанией Pegas Fly.

Red Wings входит в десятку крупнейших по пассажиропотоку авиакомпаний РФ. Базируется в аэропортах "Домодедово", "Жуковский", "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и Махачкалы.

Red Wings Икар
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