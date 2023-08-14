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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

"ВКонтакте" заблокировала объявления о продаже выписок из ЕГРН

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Объявления частных лиц и компаний о продаже выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) удалены в социальной сети "ВКонтакте" по обращению Росреестра, сообщило ведомство.

"По обращению Росреестра в социальной сети ВКонтакте удалены объявления частных лиц и компаний о продаже выписок из ЕГРН. Предоставление таких услуг сторонними лицами противоречит законодательству, создает предпосылки к мошенничеству и нарушает права собственников объектов недвижимости", - отмечается в сообщении.

Замглавы ведомства Максим Смирнов рассказал, что Росреестр постоянно следит за проявлениями незаконного оборота сведений ЕГРН, и совместно с представителями контрольно-надзорных, судебных органов и владельцами различных интернет-ресурсов организует мероприятия по сокращению теневого рынка продажи выписок из ЕГРН. За три года удалось выявить и прекратить деятельность 387 сайтов-двойников, а также удалить более тысячи объявлений.

Получить официальную электронную выписку из ЕГРН можно только на официальных сайтах Росреестра и ППК "Роскадастр" или непосредственно на портале госуслуг.

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