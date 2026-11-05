В Рязани начались пожары на территории предприятий после атаки БПЛА

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В ночь на четверг Рязанская область подверглась массированной атаке беспилотников, в результате на территории промышленных объектов Рязани возникли пожары, в городе наблюдаются перебои с электроснабжением, сообщил губернатор Павел Малков.

"Есть повреждения от падения обломков. На территории промышленных объектов в Рязани произошли возгорания. Повреждены линии электропередачи, в части города наблюдаются перебои с электроснабжением", - написал Малков в своем канале в Мах.

Малков добавил, что в одной из школ Рязани выбиты стекла, занятия сегодня отменены.

Кроме этого, по словам губернатора, в Рыбновском округе загорелась нежилая постройка в частном секторе, один человек получил ранения. Также в Рязанском округе повреждены частные дома.