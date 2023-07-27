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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

"Рособоронэкспорт" назвал фейками публикации западными СМИ контрактов на покупку боеприпасов

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Опубликованные западными СМИ документы о деятельности "Рособоронэкспорта" и заключении им ряда контрактов в сентябре 2022 года не являются достоверными, сообщил "Интерфаксу" в четверг глава компании Александр Михеев.

"На фоне глобальной информационной войны коллективного Запада с Россией для нас не стали неожиданностью публикации очередных фейков, направленных против нас и наших партнеров", - сказал Михеев на саммите "Россия-Африка".

"Британские спецслужбы издавна славились своими качественными подделками документов и искусством дезинформации", - отметил он.

Михеев также добавил, что заявления о том, что РФ может покупать оружие у ЮАР, не соответствуют действительности.

"Учитывая уровень недобросовестной конкуренции в отношении "Рособоронэкспорта" и российских предприятий оборонно-промышленного комплекса со стороны США и других стран Запада, любые заявления официальных лиц этих государств о военно-техническом сотрудничестве России можно рассматривать как часть полномасштабной недружественной кампании", - сказал Михеев.

"И если бы иностранное вооружение применялось российскими военнослужащими в зоне СВО, украинская сторона никогда бы это не оставила без внимания", - отметил он.

Рособоронэкспорт ЮАР
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