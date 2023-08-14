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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Институт космических исследований РАН опубликовал первые снимки с "Луны-25"

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Получены первые три снимка с автоматической межпланетной станции "Луна-25", которая направляется к естественному спутнику Земли, фотографии опубликованы на сайте Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Камерами бортового телевидения СТС-Л были получены первые снимки из космоса, которые войдут в историю отечественной космонавтики", - говорится в сообщении.

На снимках видны элементы конструкции аппарата "Луна-25" на фоне Земли и на фоне Луны. На третьем снимке видны эмблема миссии и ковш бортового манипулятора.

Снимок Луны, выполненный камерой комплекса СТС-Л на борту КА
Снимок Луны, выполненный камерой комплекса СТС-Л на борту КА "Луна-25" во время перелёта к Луне 13.08.2023, с расстояния около 310 тысяч км от Земли
Фото: ИКИ РАН

В сообщении также отмечается, что в ИКИ РАН завершен экспресс-анализ телеметрии и данных измерений научных приборов на борту станции, выполненных 13 августа в двух сеансах первых включений на расстоянии от Земли около 310 тыс. км.

"Все приборы показали полную работоспособность и готовность к исследованиям Луны. Их аналоговые и цифровые узлы и блоки отработали на "отлично", - сообщили ученые.

Снимок Земли, выполненный камерой комплекса СТС-Л на борту КА
Снимок Земли, выполненный камерой комплекса СТС-Л на борту КА "Луна-25" во время перелёта к Луне 13.08.2023, с расстояния около 310 тысяч км от Земли
Фото: ИКИ РАН

"Во время сеансов ядерно-физический прибор АДРОН-ЛР измерил радиационный фон на аппарате, значительный вклад в который вносят галактические космические лучи. Эти лучи заполняют все межпланетное пространство, под их воздействием нашим приборам и будущим экспедициям космонавтов предстоит работать на Луне. Поэтому узнать радиационный фон на борту космического аппарата заранее, еще на перелете, было крайне необходимо", - говорится в сообщении.

11 августа стартовала первая в современной истории России лунная миссия. Запуск автоматической межпланетной станции "Луна-25" был выполнен с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".

По словам гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова, мягкая посадка "Луны-25" на Южный полюс спутника Земли состоится 21 августа.

"Луна-25" - часть российской лунной программы, первое российское лунное задание, осуществляемое в "НПО Лавочкина", по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями.

РАН Луна-25
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