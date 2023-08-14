Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Два человека погибли от взрыва на нефтяном месторождении в ХМАО

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Два человека погибли, пятеро пострадали при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает правительство региона.

"В Югре на Талинском месторождении идет ликвидация возгорания. Пострадали семь человек, из них погибли два человека. Пострадавшие доставляются в БУ ХМАО-Югры "Няганская окружная больница", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 22:20 (местное время) поступила информация о том, что в Октябрьском районе на 95 кусте Талинского участка произошел "хлопок с последующим возгоранием". Силы и средства Октябрьского пожарно-спасательного гарнизона выехали на место, где происходит горение на площади 100 кв. метров, в том числе четыре единицы техники. Предположительно в очаге горения находится баллоны с азотом.

В свою очередь в ГУ МЧС РФ по региону агентству добавили, что на момент прибытия подразделений горело несколько вагон-бытовок и грузовая техника. В 23:59 по местному времени открытое горение ликвидировано.

Департамент здравоохранения округа сообщает, что на текущий момент с места ЧС в Няганскую окружную больницу доставлены пятеро пострадавших, состояние которых оценивается врачами как тяжелое. К приёму пострадавших подготовлены окружные ожоговые центры в Сургуте и Пыть-Яхе. На место ЧС выехали шесть машин Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

Следственное управление СКР по округу добавляет, что Няганский межрайонный следственный отдел устанавливает обстоятельства возгорания на кустовой площадке на Талинском месторождении нефти в Октябрьском районе. В настоящее время на месте происшествия работают следователи СК, проводятся необходимые процессуальные мероприятия.

ГУ МЧС РФ ХМАО Ханты-Мансийск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пять человек погибли и 10 пострадали от взрыва на заправке в Махачкале

МЧС сообщает, что в Махачкале горит автозаправка

Что произошло за день: понедельник, 14 августа

Институт космических исследований РАН опубликовал первые снимки с "Луны-25"

Стратегическая авиация РФ выполнила полеты над Балтикой и северными морями

Оценку состояния "Троицы" Рублева представят на расширенном реставрационном совете

Оценку состояния "Троицы" Рублева представят на расширенном реставрационном совете

Российские регионы получат право вводить курортный сбор

Российские регионы получат право вводить курортный сбор

Военные сообщили об уничтожении двух украинских дронов над Белгородской областью

Минсельхоз РФ не планирует в 2023 году закупать зерно в интервенционный фонд

Минсельхоз РФ не планирует в 2023 году закупать зерно в интервенционный фонд

Глава ФСВТС не видит снижения спроса на российское оружие

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });