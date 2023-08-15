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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Что случилось этой ночью: вторник, 15 августа

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- На заправке на окраине Махачкалы вспыхнул пожар, а затем произошел взрыв. На данный момент известно о 27 погибших и 75 пострадавших.

- Медучреждения Махачкалы переведены на усиленный режим работы после взрыва на заправке. Замглавы Минздрава вылетел в Дагестан.

- Два человека погибли от взрыва на нефтяном месторождении в ХМАО. Еще пять человек пострадали.

- В Краснодарском крае упал учебный самолет Л-39. По предварительной информации, один из членов экипажа погиб.

- В МИД РФ сообщили о готовности к антитеррористическому сотрудничеству с Ираном. Соответствующее заявление было сделано после теракта в иранском Ширазе.

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