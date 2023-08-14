МЧС сообщает, что в Махачкале горит автозаправка

Есть пострадавшие

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидируют сильный пожар на автозаправке в Махачкале, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"По предварительной информации горит АЗС "Нафта". Есть пострадавшие. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Ранее администрация города в своем телеграм-канале сообщила о том, что по первичной информации в Махачкале произошёл взрыв в здании автосервиса в районе торгового центра "Глобус".

Все службы экстренного реагирования задействованы.

На место происшествия выехали представители руководства администрации Махачкалы.