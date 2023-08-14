Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Администрация Махачкалы предупреждает об угрозе повторного взрыва у автозаправки

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что площадь пожара в автосервисе рядом с автозаправочной станцией составляет 500 кв. метров

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Полиция и сотрудники администрации города Махачкалы отводят людей от места взрыва у автозаправки в Махачкале в Дагестане, сообщает администрация города в своем телеграм-канале.

"Есть угроза повторного взрыва. Настоятельно призываем без крайней необходимости не ехать в сторону взрыва, вы можете помешать проезду пожарных расчётов и карет скорой помощи", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что площадь пожара в автосервисе рядом с автозаправочной станцией составляет 500 кв. метров. Уточняется, что возгорание возникло изначально в автосервисе, а потом огонь перекинулся на рядом стоящую автозаправочную станцию.

"Огнеборцы принимают все усилия, чтобы огонь не распространился на рядом стоящие здания и автомобили", - добавили в министерстве, отметив, что в настоящее время проводится наращивание сил и средств.

"Пожару присвоен повышенный номер сложности. К сожалению, на месте пожара есть пострадавшие", - добавили в ведомстве.

Дальнейшая информация уточняется.

Ранее МЧС по республике сообщало, что в 21:40 по системе 112 поступило сообщение о пожаре в автосервисе. По приезду пожарных горела автозаправка "Нафта-24". Площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

По предварительной информации пострадали 10 человек, из них 3 погибли.

Глава республики Сергей Меликов сообщал, что на выезде из Махачкалы произошёл взрыв на одной из заправок. Количество пострадавших уточняется.

МЧС РФ Дагестан Сергей Меликов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пять человек погибли и 10 пострадали от взрыва на заправке в Махачкале

МЧС сообщает, что в Махачкале горит автозаправка

Два человека погибли от взрыва на нефтяном месторождении в ХМАО

Что произошло за день: понедельник, 14 августа

Институт космических исследований РАН опубликовал первые снимки с "Луны-25"

Стратегическая авиация РФ выполнила полеты над Балтикой и северными морями

Оценку состояния "Троицы" Рублева представят на расширенном реставрационном совете

Оценку состояния "Троицы" Рублева представят на расширенном реставрационном совете

Российские регионы получат право вводить курортный сбор

Российские регионы получат право вводить курортный сбор

Военные сообщили об уничтожении двух украинских дронов над Белгородской областью

Минсельхоз РФ не планирует в 2023 году закупать зерно в интервенционный фонд

Минсельхоз РФ не планирует в 2023 году закупать зерно в интервенционный фонд
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });