Администрация Махачкалы предупреждает об угрозе повторного взрыва у автозаправки

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что площадь пожара в автосервисе рядом с автозаправочной станцией составляет 500 кв. метров

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Полиция и сотрудники администрации города Махачкалы отводят людей от места взрыва у автозаправки в Махачкале в Дагестане, сообщает администрация города в своем телеграм-канале.

"Есть угроза повторного взрыва. Настоятельно призываем без крайней необходимости не ехать в сторону взрыва, вы можете помешать проезду пожарных расчётов и карет скорой помощи", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что площадь пожара в автосервисе рядом с автозаправочной станцией составляет 500 кв. метров. Уточняется, что возгорание возникло изначально в автосервисе, а потом огонь перекинулся на рядом стоящую автозаправочную станцию.

"Огнеборцы принимают все усилия, чтобы огонь не распространился на рядом стоящие здания и автомобили", - добавили в министерстве, отметив, что в настоящее время проводится наращивание сил и средств.

"Пожару присвоен повышенный номер сложности. К сожалению, на месте пожара есть пострадавшие", - добавили в ведомстве.

Дальнейшая информация уточняется.

Ранее МЧС по республике сообщало, что в 21:40 по системе 112 поступило сообщение о пожаре в автосервисе. По приезду пожарных горела автозаправка "Нафта-24". Площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

По предварительной информации пострадали 10 человек, из них 3 погибли.

Глава республики Сергей Меликов сообщал, что на выезде из Махачкалы произошёл взрыв на одной из заправок. Количество пострадавших уточняется.