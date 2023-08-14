Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Взрыв произошел в здании автосервиса в Махачкале

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Пожар вспыхнул после взрыва в здании автосервиса в районе торгового центра "Глобус" в Махачкале, сообщает администрация города в своем телеграм-канале.

"По первичной информации в Махачкале произошёл взрыв в здании автосервиса в районе торгового центра "Глобус", - говорится в сообщении.

Все службы экстренного реагирования задействованы.

На место происшествия выехали представители руководства администрации Махачкалы.

Махачкала
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пять человек погибли и 10 пострадали от взрыва на заправке в Махачкале

МЧС сообщает, что в Махачкале горит автозаправка

Два человека погибли от взрыва на нефтяном месторождении в ХМАО

Что произошло за день: понедельник, 14 августа

Институт космических исследований РАН опубликовал первые снимки с "Луны-25"

Стратегическая авиация РФ выполнила полеты над Балтикой и северными морями

Оценку состояния "Троицы" Рублева представят на расширенном реставрационном совете

Оценку состояния "Троицы" Рублева представят на расширенном реставрационном совете

Российские регионы получат право вводить курортный сбор

Российские регионы получат право вводить курортный сбор

Военные сообщили об уничтожении двух украинских дронов над Белгородской областью

Минсельхоз РФ не планирует в 2023 году закупать зерно в интервенционный фонд

Минсельхоз РФ не планирует в 2023 году закупать зерно в интервенционный фонд
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });