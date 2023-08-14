Взрыв произошел в здании автосервиса в Махачкале
Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Пожар вспыхнул после взрыва в здании автосервиса в районе торгового центра "Глобус" в Махачкале, сообщает администрация города в своем телеграм-канале.
"По первичной информации в Махачкале произошёл взрыв в здании автосервиса в районе торгового центра "Глобус", - говорится в сообщении.
Все службы экстренного реагирования задействованы.
На место происшествия выехали представители руководства администрации Махачкалы.