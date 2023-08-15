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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Число погибших при взрыве и пожаре на заправке в Махачкале выросло до шести

Всего пострадало 35 человек

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Количество пострадавших при взрыве на заправке в Махачкале достигло 35, а число погибших - 6, сообщили "Интерфаксу" в дагестанском центре медицины катастроф.

"По предварительной информации, около 35 пострадавших и 6 погибших, в том числе один ребенок", - сказал собеседник агентства.

Ранее в администрации Махачкалы сообщили, что пожар вспыхнул вечером в понедельник после взрыва в здании автосервиса в районе торгового центра "Глобус" в Махачкале.

Как сообщал глава Дагестана Сергей Меликов взрыв произошел на одной из автозаправок на выезде из Махачкалы.

Пламенем охвачено 500 кв. метров территории в районе автозаправки, пожару присвоен повышенный ранг опасности.

МЧС по республике уточнил, что огонь с автосервиса перекинулся на рядом стоящую автозаправочную станцию.

Позднее администрация города предупредила о риске возникновения повторных взрывов. Сотрудники газовых служб перекрыли подачу газа в микрорайоне, где произошло ЧП.

Дагестан Сергей Меликов
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