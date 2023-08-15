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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

ЦБ РФ начинает пилот с реальными цифровыми рублями

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ начинает тестировать операции с реальными цифровыми рублями.

На первом этапе граждане смогут открывать кошельки в цифровых рублях, проводить переводы и оплачивать товары и услуги, заявила ранее первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

В пилоте примут участие 13 кредитных организаций: Альфа-банк, банк "ДОМ.РФ", Ингосстрах банк, ВТБ, Газпромбанк, Киви банк, банк "Ак Барс", МТС-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, банк "Синара", Росбанк и Транскапиталбанк.

Количество участников пилота на первом этапе ограничено, отмечала Скоробогатова. По ее словам, в нем примут участие порядка 600 физлиц. Тестировать оплату будут 30 торгово-сервисных предприятий в 11 городах, которые заранее были выбраны банками и регулятором. На следующих этапах перечень участников и тестируемых операций будут расширяться.

В 2024 году перечень операций пополнится сценарием оплаты по динамическому QR-коду, переводами между юридическими лицами. Кроме того, будут расширяться шаблоны простых автоплатежей.

ЦБ планирует вводить цифровой рубль в широкий оборот постепенно, начиная с 2025 года.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). Среди преимуществ цифрового рубля для граждан и бизнеса ЦБ указывает: возможность доступа к кошельку через любой банк; единые тарифы по проведению операций с цифровым рублем (это, как отмечает регулятор, позволит снизить издержки на их проведение); возможность использования этой формы денег без доступа к интернету; высокий уровень сохранности и безопасности средств; расширение линейки инновационных продуктов и сервисов; улучшение условий клиентского обслуживания.

Объем пополнения кошелька цифрового рубля за счет средств, размещенных на банковских счетах, ограничен суммой 300 тыс. рублей в месяц.

Банк России
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