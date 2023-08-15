В Минздраве заявили, что в Махачкале есть необходимое количество коек для пострадавших

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В медучреждениях Махачкалы есть необходимое количество коек для лечения пострадавших при взрыве на заправке в Махачкале; имеются необходимые медикаменты и препараты крови, сообщили в Минздраве РФ.

"В медучреждениях Махачкалы имеется необходимое количества коек для лечения пострадавших, все необходимые медикаменты и препараты крови", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава России.

Лечение пострадавших находится на личном контроле министра здравоохранения Республики Дагестан Татьяны Беляевой, которая выехала на место происшествия.

По предварительным данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, при взрыве пострадали 42 человека, погибли шесть человек, в том числе двое детей.

При этом ранее в дагестанском центре медицины катастроф сообщили, что количество пострадавших при взрыве на заправке в Махачкале увеличилось до 50, число погибших - 12.

Ранее в администрации Махачкалы сообщили, что пожар вспыхнул вечером в понедельник после взрыва в здании автосервиса в районе торгового центра "Глобус" в Махачкале.

Как сообщал глава Дагестана Сергей Меликов взрыв произошел на одной из автозаправок на выезде из Махачкалы.