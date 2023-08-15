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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Число погибших при взрыве на заправке Махачкалы выросло до 12

Число пострадавших - 50

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Количество пострадавших при взрыве на заправке в Махачкале увеличилось до 50, число погибших - 12, сообщили "Интерфаксу" в дагестанском центре медицины катастроф.

"По предварительным данным, на данную минуту погибли 12 человек, в том числе 2 детей, еще 50 человек пострадали" - сказал собеседник агентства.

Глава региона Сергей Меликов в своем телеграм-канале подтвердил информацию о 50 пострадавших и 12 погибших в результате происшествия.

"По информации Дагестанского центра медицины катастроф, погибли 12 человек, 50 - пострадали. За жизнь пострадавших борются врачи. Все службы продолжают работать в усиленном режиме", - написал Меликов.

В свою очередь, в пресс-службе дагестанского Минздрава подтвердили информацию о 50 пострадавших и 12 погибших при взрыве на заправке.

Ранее в администрации Махачкалы сообщили, что вечером в понедельник вспыхнул пожар после взрыва в здании автосервиса в районе торгового центра "Глобус".

Как сообщал глава Дагестана Меликов взрыв произошел на одной из автозаправок на выезде из Махачкалы.

Пламенем охвачено 500 кв. метров территории в районе автозаправки, пожару присвоен повышенный ранг опасности.

МЧС по республике уточнил, что огонь с автосервиса перекинулся на рядом стоящую автозаправочную станцию.

Позднее администрация города предупредила о риске возникновения повторных взрывов. Сотрудники газовых служб перекрыли подачу газа в микрорайоне, где произошло ЧП.

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