Спасатели продолжают искать пострадавших при взрыве в Махачкале

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Спасатели и пожарные разбирают завалы на автозаправке в Махачкале, где накануне произошел взрыв и погибли люди, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"В настоящее время силами спасателей и пожарных в количестве порядка 70 человек продолжаются работы по разбору завалов и поиску пострадавших на месте пожара в Махачкале, работает кинологический расчет", - говорится в сообщении

Для оказания содействия муниципалитету в оценке ущерба в 6:30 направлена группа специалистов МЧС Дагестана.

В понедельник стало известно о взрыве на АЗС на окраине Махачкалы. По данным следственного управления СК РФ по Дагестану на перекрестке улицы Кулинская и Федерального шоссе (село Новокули, окраина Махачкалы) в здании станции техобслуживания автомобилей при производстве работ по техническому обслуживанию автомобилей, произошло возгорание, после чего последовал взрыв, затем пожар перекинулся на АЗС.

В центре медицины катастроф республики "Интерфаксу" сообщали о 27 погибших в результате произошедшего. По данным первого заместителя министра здравоохранения России Виктора Фисенко количество пострадавших в результате взрыва достигло 66 человек.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).