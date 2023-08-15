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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Пострадавшие при взрыве на месторождении в ХМАО остаются в тяжелом состоянии

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Четверо пострадавших при взрыве на Талинском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе доставлены в ожоговые центры региона, сообщает во вторник департамент здравоохранения округа.

"Двое пострадавших силами санитарной авиации транспортированы в окружной ожоговый центр г. Пыть-Ях, двое - транспортируются в ожоговое отделение г. Сургут, двое пострадавших продолжают лечение в условиях окружной больницы Нягани", - говорится в сообщении.

Состояние всех пострадавших оценивается специалистами как тяжелое и крайне тяжелое, им оказывается необходимая медицинская помощь, добавляет департамент.

Как сообщалось, накануне поздно вечером поступила информация о том, что в Октябрьском районе на 95 кусте Талинского участка произошел "хлопок с последующим возгоранием". Подразделения Октябрьского пожарно-спасательного гарнизона выехали на место, где горели три вагон-бытовки и три единицы грузовой техники. Возгорание было ликвидировано на площади 100 квадратных метров.

В результате происшествия шесть человек пострадали и два погибли. Пострадавшие в тяжелом состоянии были доставлены в Няганскую окружную больницу. Следственное управление СКР по округу и прокуратура проводят проверку.

ХМАО
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