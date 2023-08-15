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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:44

По факту взрыва на месторождении в ХМАО возбуждено уголовное дело

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту взрыва на Талинском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает следственное управление СКР по региону.

Няганский межрайонный следственный отдел инициировал дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшие по неосторожности смерть человека).

По предварительным данным следствия, вечером 14 августа в Октябрьском районе на участке месторождения нефти, расположенном на 80 км автодороги "Нягань-Талинка", из-за нарушения правил безопасности при проведении ремонтно-восстановительных работ с использованием установки с гибкой насосно-компрессорной трубой произошел порыв паронефтяного облака, которое потом воспламенилось.

"В результате происшествия от полученных повреждений один работник организации, 1971 года рождения, скончался на месте происшествия и несколько доставлены в медицинские учреждения округа с повреждениями в виде ожогов поверхности тела различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Кроме этого, уничтожены три единицы техники.

Между тем ранее правительство округа сообщало о двух погибших в результате происшествия. А по информации департамента здравоохранения, пострадали шесть человек. Двое из них санитарной авиацией транспортированы в окружной ожоговый центр города Пыть-Ях, двое - в ожоговое отделение Сургута, двое пострадавших остаются в окружной больнице Нягани. Состояние всех пострадавших оценивается специалистами как тяжелое и крайне тяжелое, им оказывается необходимая медицинская помощь.

СКР ХМАО
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