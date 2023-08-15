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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:44

РФ может пересмотреть решение о неприменении кассетных боеприпасов на Украине

РФ может пересмотреть решение о неприменении кассетных боеприпасов на Украине
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Россия не применяла кассетные боеприпасы в ходе спецоперации на Украине (СВО), однако это решение может быть пересмотрено, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"У нас на вооружении тоже есть кассетные боеприпасы. До настоящего времени, по гуманитарным соображениям, мы от их применения воздерживались. Однако это решение может быть пересмотрено", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.

В РоссииШойгу назвал военным преступлением решение США передать Украине кассетные боеприпасыЧитать подробнее

По его словам, гуманитарная проблема связана с решением США о поставке Киеву кассетных боеприпасов.

"Последствия применения такого оружия для мирного населения известны. Прежде американские представители неоднократно заявляли, что использование кассетных боеприпасов является военным преступлением", - заявил Шойгу.

"Сегодня Вашингтон и его пособники совершают это преступление на Украине. Осуждения со стороны гуманитарных организаций, как и ожидалось, нет", - сказал министр обороны РФ.

Сергей Шойгу РФ Украина
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