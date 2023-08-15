Что произошло за день: вторник, 15 августа

Решение ЦБ РФ по ключевой ставке, рост числа жертв взрыва в Махачкале, Московская конференция по международной безопасности, переход Неймара в "Аль-Хиляль"

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Банк России повысил ключевую ставку на 350 б.п. - до 12%. Регулятор не стал давать традиционный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики, но привел дополнительный комментарий, в котором указал на возможность дальнейшего повышения ключевой ставки при усилении проинфляционных рисков. По итогам торгов курсы доллара США, евро и юаня умеренно понизились: к 19:00 доллар стоил 97,09 рубля, евро - 106,02 рубля, юань - 13,25 рубля.

- Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале увеличилось до 35 человек. Пострадали 115 человек. В СКР рассматривают несколько версий причин ЧП, в том числе нарушение при хранении агрохимикатов. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал недопустимым соседство автозаправки и автосервиса.

- Открылась Московская конференция по международной безопасности. В ходе мероприятия министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что СВО стала серьезным испытанием для армии России. По его словам, украинским военным не удается добиться успехов, несмотря на помощь Запада. Шойгу заявил, что Украина под прикрытием "зерновой сделки" создала в Одессе и других портах запасы оружия и боеприпасов. Министр сказал, что Россия не применяла кассетные боеприпасы в ходе СВО, однако это решение может быть пересмотрено.

- Россия прекратит поставку запчастей странам, передавшим российское оружие Украине, сообщил "Интерфаксу" глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев. По его словам, в частности, отозваны лицензии на ремонт вертолетов типа "Ми" у нескольких предприятий, расположенных в Болгарии и Чехии.

- Глава СКР поручил возбудить уголовное дело из-за задержек рейсов Red Wings. Авиакомпания с 12 августа допустила несколько длительных задержек рейсов из-за неисправности двух Boeing-777. 15 августа перевозчик продолжал корректировать расписание.

- Один человек пострадал при попытке украинских диверсантов проникнуть в Брянскую область. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что пострадавший - работник сельхозпредприятия. По его словам, российские военные и пограничники предотвратили попытку проникновения диверсантов.

- В Турции задержали фигурантку дела об убийстве российского посла Андрея Карлова в 2016 году. Аише Согют является супругой Шахина Согюта, который, по данным следствия, был "куратором" убийцы Карлова. Сама она заочно осуждена за причастность к группировке ФЕТО, которая в Турции считается террористической.

- Бразильский нападающий Неймар перешел из "Пари Сен-Жермен" в "Аль-Хиляль". Бразилец присоединился к ПСЖ в 2017 году. В составе команды он провел 173 матча, забив 118 голов.