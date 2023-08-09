Шойгу назвал военным преступлением решение США передать Украине кассетные боеприпасы

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - США пошли на военное преступление, включив в пакет помощи Украине кассетные боеприпасы, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В условиях нарастающего у Вооруженных сил Украины дефицита боеприпасов к артиллерийским системам западного образца Вашингтон пошел на военное преступление, включив в пакет помощи запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.

Шойгу также заявил, что существуют риски дальнейшей эскалации конфликта из-за готовности западных стран вкладывать в Украину значительные ресурсы.

"Готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов, чтобы переломить ситуацию на поле боя в свою пользу, создает серьезные риски дальнейшей эскалации конфликта", - сказал министр.

По его словам, в частности, страны НАТО "активно прорабатывают вопрос о передаче Киеву тактических истребителей F-16".