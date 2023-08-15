После взрыва на АЗС в Махачкале госпитализированы 62 человека

Состояние 11 из них, в том числе двух детей, оценивается как тяжелое

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В результате взрыва на АЗС в Махачкале пострадали 115 человек, из них погибли 35; в больницах находятся 62 человека, в том числе 16 детей, сообщили в Минздраве России.

"По данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, при взрыве на АЗС в г. Махачкале пострадали 115 человек. Из них погибли 35 человек, в том числе трое детей", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

По ее данным, в настоящий момент на стационарном лечении находятся 62 человека, в том числе 16 детей. Состояние 11 пострадавших, в том числе двух детей, оценивается как тяжелое.

Еще 18 человек получили медицинскую помощь амбулаторно, отметили в министерстве.

В понедельник вечером в Махачкале загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего произошел взрыв. Вторник в Дагестане объявлен днем траура.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).