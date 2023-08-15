Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале увеличилось до 35 человек

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили тела еще пяти погибших на месте взрыва на АЗС в Махачкале, всего, по последней информации, погибли 35 человек, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

"В ходе разбора завалов на месте пожара обнаружены тела еще пяти человек. Всего, по последним данным, погибло 35 человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - сказали в министерстве.

В понедельник вечером в Махачкале загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего произошел взрыв. Вторник в Дагестане объявлен днем траура.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).