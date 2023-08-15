Генпрокурор РФ поручил проверить безопасность автозаправок в Дагестане

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить, насколько безопасно функционируют автозаправочные станции в Дагестане.

"В связи с чрезвычайным происшествием в Махачкале, повлекшим человеческие жертвы, Игорь Краснов дал указание оперативно проверить исполнение законодательства о промышленной и пожарной безопасности на топливных станциях", - сообщили в Генпрокуратуре РФ во вторник.

В ведомстве сообщили, что прокурорами будет дана оценка соблюдения градостроительных нормативов при размещении взрывопожароопасных объектов в населенных пунктах, в том числе вблизи жилых домов, школ, детских садов и лечебных учреждений.

"К проверке привлечены специалисты территориальных органов МЧС России, Ростехнадзора, государственного строительного надзора, а также газоснабжающих организаций", - сообщили в надзорном ведомстве.

В понедельник вечером в Махачкале загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего произошел взрыв. По последним данным МЧС, в результате ЧП погибли 35 человек, в том числе трое детей, еще 80 пострадали. Вторник в Дагестане объявлен днем траура.