Три украинских беспилотника были уничтожены над Калужской областью

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что сбили три украинских беспилотника, которые пытались атаковать объекты в Калужской области.

"Сегодня около 5:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Калужской области", - сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Российскими средствами ПВО все БПЛА были своевременно обнаружены и уничтожены. Разрушений и пострадавших нет", - отметили в ведомстве.