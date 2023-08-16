Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Три украинских беспилотника были уничтожены над Калужской областью

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что сбили три украинских беспилотника, которые пытались атаковать объекты в Калужской области.

"Сегодня около 5:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Калужской области", - сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Российскими средствами ПВО все БПЛА были своевременно обнаружены и уничтожены. Разрушений и пострадавших нет", - отметили в ведомстве.

Минобороны РФ Калужская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Посол Ирана в Москве заявил о готовности Тегерана к безвизовому режиму с Россией

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 16 августа повысилась на 27,2%

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 16 августа повысилась на 27,2%

Red Wings починила оба Boeing 777 и вернется к обычному расписанию со среды

Власти обсуждают с экспортерами меры по стабилизации рубля

Что произошло за день: вторник, 15 августа

Минцифры предложило обеспечить равный доступ операторам к инфраструктуре других отраслей

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за задержек рейсов Red Wings

Курс рубля умеренно укрепился после внеочередного повышения ставки ЦБ

В деле о взрыве АЗС в Махачкале появилась версия о горючих агрохимикатах

В деле о взрыве АЗС в Махачкале появилась версия о горючих агрохимикатах

Минздрав признал утратившим силу приказ о порядке выдачи справки о смене пола

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });