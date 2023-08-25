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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Минобороны РФ сообщило о сбитом над Калужской областью украинском беспилотнике

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Украинский беспилотник сбит днем в пятницу над территорией Калужской области, сообщает Минобороны России.

"25 августа около 12.00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был перехвачен над территорией Бабынинского района Калужской области", - говорится в сообщении.

Накануне, 24 августа, Минобороны РФ также сообщало об уничтожении беспилотника над территорией Калужской области средствами ПВО.

Минобороны РФ Калужская область Украина
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