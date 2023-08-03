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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:00

Шесть беспилотников были сбиты ночью силами ПВО над Калужской областью

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в ночь на четверг удалось пресечь украинскую атаку беспилотников, они были сбиты над территорией Калужской области.

"Сегодня ночью над территорией Калужской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены шесть БПЛА, - говорится в пресс-релизе. - В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет".

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что БПЛА были сбиты на юго-западе области, где регион граничит с Брянской областью.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 августа 2023 годаВоенная операция на Украине
Владислав Шапша Брянская область Калужская область Минобороны
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