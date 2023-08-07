Предприятия "Ростеха" в 2022 году произвели 296 вертолетов

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В 2022 году предприятия "Ростеха" выпустили 296 военных и военно-транспортных вертолетов против 134 в 2021 году, сообщил президенту Владимиру Путину глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"Значительный рост такой, прежде всего - из-за увеличения ГОЗа. По ГОЗ мы увеличили производство в два раза", - сказал Чемезов, представляя годовой отчет "Ростеха" главе государства.

"Мы все объемы, которые сегодня требуются для Министерства бороны, полностью закрываем", - сказал он также.

По его словам, предприятие нарастило производство по всем видам военной продукции, которая массово задействована в спецоперации на Украине.

"В первую очередь - это ствольная, реактивная артиллерия, бронетехника легкая и тяжелая, транспортные вертолеты, боевая авиация, тяжелые огневые системы, стрелковое оружие, все виды боеприпасов, БМП-3, БТР-МДМ, танки Т-90М "Прорыв", ракетные комплексы "Искандер" гиперзвуковые ракетные комплексы "Кинжал", вертолеты Ка-52, Ми-28, Су-35, Су-57, беспилотники "Куб" и "Ланцет"", - сообщил Чемезов.