На авиаперевозки внутри ДФО в 2024-2026 годах выделят по 1,76 млрд рублей

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил предусмотреть в бюджете на ближайшую трехлетку субсидии в размере 1,76 млрд рублей ежегодно на авиаперевозки внутри Дальневосточного федерального округа по социально значимым маршрутам. Об этом сообщает сайт правительства.

Поручение должны выполнить Минфин и Минтранс при подготовке проекта бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Поручение сформулировано по итогам рабочей поездки премьера в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, где он встречался в том числе с руководством единой дальневосточной авиакомпании "Аврора".

"Аврора" получает федеральные субсидии на пассажирские перевозки внутри ДФО. Сообщалось, что в 2023 году компания получит на эти цели 5,9 млрд рублей.

Еще одно поручение Мишустина связано с производством и закупкой легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал". Минпромторгу, Минтрансу, Минфину и Минвостокразвития совместно с другими заинтересованными организациями нужно представить предложения о снижении стоимости строительства воздушных судов, уменьшении лизинговых платежей и возможности уменьшения аэропортовых сборов для социально значимых перевозок по Дальнему Востоку. Срок исполнения поручения - до 25 сентября 2023 года.

Помимо этого, Мишустин поручил подумать о разработке и начале производства легкого однодвигательного вертолета. Этим будут заниматься Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития, Минтранс и Росавиация совместно с госкорпорацией "Ростех". Ведомствам предстоит проанализировать потребности внутреннего рынка, а также дать предложения по срокам реализации такого проекта, указав объемы и источники финансирования. Работа должна быть завершена к середине октября.