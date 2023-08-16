Глава Дагестана сообщил о стабилизации ситуации в Махачкале после взрыва

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Первоочередные меры по ликвидации последствий взрыва в Махачкале выполнены, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

"Сегодня у нас ситуация стабилизировалась. По сути, мы от первоочередных мер по ликвидации последствий (ЧС - ИФ) уже ушли. Мы их выполнили вчера. Сегодня мы переходим к тем системным мерам, которые будем реализовывать уже с полномочными органами, ведомствами и теми должностными лицами, которые за это отвечают", - сказал Меликов журналистам.

По его мнению, экстренные службы в день трагедии сработали оперативно и качественно.

"Если бы не работа экстренных служб, спасателей, медиков, полицейских, жертв могло бы быть гораздо больше. По сути, они не допустили их", - отметил глава республики.

Меликов отдельно поблагодарил сотрудников МЧС, спасателей, а также добавил, что обсуждается вопрос их поощрения, вплоть до награждений государственными наградами за проявленные героизм и мужество при ликвидации ЧС.

В понедельник в автосервисе на перекрестке села Новокули и Федерального шоссе Махачкалы во время работ по техобслуживанию автомобилей произошло возгорание. Затем огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором хранилось легковоспламеняющееся удобрение, из-за чего произошел взрыв. После пожар перешел на рядом стоящую автозаправочную станцию.

В результате ЧП погибли 35 человек, в том числе трое детей, еще 84 пострадали. Были повреждены здания, находящие в непосредственной близости, и проезжающие автомобили.