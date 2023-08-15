По факту взрыва на АЗС в Дагестане возбуждено уголовное дело

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU -

Уголовное дело возбуждено в Дагестане после взрыва на АЗС в Кумторкалинском районе республики (недалеко от Махачкалы), где в понедельник вечером погибли люди, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"По версии следствия, 14 августа 2023 года примерно в 21:50 по Москве в здании станции технического обслуживания автомобилей (...) при производстве работ по техническому обслуживанию автомобилей, произошло возгорание и последующий хлопок, в результате которого пострадали и погибли люди. Кроме того, повреждены расположенные рядом здания и автомобили", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

По поручению руководителя следственного управления СК России по республике Дмитрия Беляева уголовное дело передано в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.