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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Четыре землетрясения произошли возле Северных Курил

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали четыре землетрясения, которые произошли в ночь на четверг в Тихом океане у Курильских островов, сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Наиболее сильное из сейсмособытий случилось в 3:02 по камчатскому времени (в среду в 18:02 мск). Его магнитуда составила 5,7. Эпицентр находился в 206 км юго-восточнее города Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир.

В течение четырех часов примерно в том же районе произошли еще три землетрясения магнитудой 4,5, 5,0 и 5,4.

В свою очередь, сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН "Интерфаксу" сообщили, что одно из этих землетрясений жители Северо-Курильска ощутили силой до двух баллов.

Курильские острова Парамушир
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