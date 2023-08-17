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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Землетрясение зафиксировано вблизи острова Ява

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в 7:29 по Москве в акватории Индийского океана примерно в 60 км от юго-западного побережья острова Ява, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По оперативным данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 136 км юго-западнее города Рангкасбитунг.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,3. Глубина очага, по данным американских сейсмологов - 58,4 км.

РАН США Ява Индийский океан
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