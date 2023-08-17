"Ведомости" сообщили о решении пока не ужесточать валютный контроль

Власти ограничатся мониторингом за действиями экспортеров

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Власти пока решили не возвращаться к нормативам обязательной продажи валютной выручки, решив обойтись мониторингом действий экспортеров, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

По их сведениям, договоренность не устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и не вводить ограничения на движение капитала была достигнута на встрече президента Владимира Путина с членами правительства и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

Властям удалось в неформальном порядке договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, поэтому пока решено ограничиться мониторингом их действий, узнало издание. Представители бизнеса в целом согласились продавать больше выручки. Если ситуация не изменится, обязательная продажа экспортной выручки станет неизбежной, сообщил один из источников.

Участники встречи также договорились, что помимо мониторинга за продажей экспортерами валютной выручки, разработают механизмы сдерживания роста кредитования. В ЦБ пообещали провести с банками работу.

15 августа источники "Интерфакса" сообщили, что профильные ведомства и ЦБ обсуждают с компаниями-экспортерами меры по стабилизации курса рубля, рассматривая в том числе возврат нормы по обязательной продаже валютной выручки. Встреча крупных экспортеров с руководством правительства, ЦБ, Минфина, Минэкономразвития и Минэнерго прошла в понедельник. Целью был поиск мер для стабилизации ситуации с курсом рубля. На этой встрече представители министерств и регулятора попросили компании активизировать продажу валюты в рынок, а также отчитаться об объемах этих продаж.

Помимо этого, встал вопрос о прозрачности распределения валютной выручки внутри компаний и возможном использовании "посредников". В этой связи, по его данным, обсуждалась возможность мониторинга накопления валюты за границей.

При этом предполагалось, что если эти меры не дадут эффекта к концу недели, то власти будут готовы вернуть механизм продажи валютной выручки на внутреннем рынке. В качестве базового варианта рассматривалась продажа от 70% до 90% валютной выручки в течение трех месяцев после вывоза товара. Кроме этой меры, рассматривался запрет на выплату дивидендов и займов за рубеж, даже в рублях и в дружественные юрисдикции. Еще одна мера - запрет кредитования зарубежных трейдерских подразделений, а также запрет других сделок, которые можно классифицировать как вывод средств за границу. Экспортеры, уклоняющиеся от возвращения выручки, могут столкнуться с ограничением предэкспортного финансирования, субсидий и мер поддержки, уточняли источники "Интерфакса".