ЦБ РФ повысил ставку до 12%, допускает возможность ужесточения ДКП. Обобщение

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Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на внеочередном заседании принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа на 350 базисных пунктов (б.п.) - до 12,00% годовых.

Как говорится в сообщении ЦБ, решение принято с целью ограничения рисков для ценовой стабильности.

Банк России отмечает продолжение усиления инфляционного давления. Регулятор обращает внимание на значительный риск отклонения инфляции вверх от цели в 2024 году при дальнейшем сохранении текущих темпов роста цен на достигнутых уровнях.

"Принятое Банком России решение направлено на обеспечение такой динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% в 2024 году и ее стабилизации вблизи 4% в дальнейшем", - подчеркнул ЦБ.

Годовая инфляция, по оценке на 7 августа, увеличилась до 4,4%. Текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться, отмечает регулятор. В среднем за последние три месяца текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%.

"Увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт. В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания", - подчеркнул Банк России.

По его прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики (ДКП) годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году.

В пресс-релизе по ставке ЦБ не стал давать традиционный сигнал о будущей направленности ДКП. В заявлении по итогам внеочередного заседания совета директоров осталась только базовая фраза: "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков". Содержательной же части в этом абзаце не было.

Позже Банк России сообщил, что в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки. "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесс структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков будут способны дополнительно усилить риск отклонения инфляции вверх от цели вблизи 4% в 2024 году", - заявил регулятор.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 сентября 2023 года.

Банк России 21 июля принял решение повысить ключевую ставку сразу на 100 б.п. - до 8,5% годовых. ЦБ тогда отметил, что допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее. Традиционно эта формулировка означает высокую вероятность повышения уже на ближайшем заседании, пояснил позже зампред Банка России Алексей Заботкин.

Пределы жесткости

Мнения аналитиков о шаге ужесточения ДКП перед внеочередным заседанием совета директоров Банка России разошлись: эксперты допускали повышение ставки в пределах 150-350 б.п., то есть до 10-12% годовых.

Хотя решение ЦБ попало в верхнюю планку диапазона ожиданий рынка, некоторые эксперты все же отметили сложности в коммуникации регулятора.

"Мы разочарованы тем, что в пресс-релизе отсутствуют объяснения необходимости проведения внеочередного заседания по ставке. Исходя из текста заявления, ЦБ РФ принял это решение с тем, чтобы ограничить риски ценовой стабильности, однако все упомянутые факторы были известны по состоянию на 21 июля (дата прошлого заседания по ставке), и в сегодняшнем релизе рынку не представили никаких новых аргументов в поддержку этого внеочередного решения", - пишут экономисты Альфа-банка в обзоре.

"Единственным подходящим объяснением в пользу подобного шага, на наш взгляд, могут служить некоторые детали проекта бюджета на будущий год, пока не доступные рынку, но известные ЦБ РФ", - отмечают эксперты.

По их мнению, внеочередное повышение ставки наносит урон предсказуемости действий Банка России. "Сегодняшнее решение ЦБ РФ выглядит негативным в контексте коммуникации ЦБ РФ с рынком. В частности, в июле ЦБ РФ объявил новый прогнозный диапазон процентной ставки, в котором 10%-ная ставка обозначена как максимальная на 2023 год. Таким образом, сегодняшнее решение значительно превосходит прогноз, опубликованный только три недели назад", - подчеркивают аналитики.

Банк России в июле повысил прогноз по средней ключевой ставке в целом на 2023 год до 7,9-8,3%, прогноз по ставке с 24 июля и до конца 2023 года был повышен до 8,5-9,3%.

Аналитики Альфа-банка также считают, что динамика инфляции не дает оснований для резкого повышения ставки. Кроме того, они сомневаются, что решение ЦБ окажет эффект на валютный рынок. "Консенсус-прогноз рынка исходил из допущения о том, что сегодняшнее решение стало ответом на ослабление рубля. Мы же видим по крайней мере две причины в том, чтобы усомниться в правильности интерпретации рынком действий ЦБ РФ. Во-первых, резкое ослабление рубля мы связываем с низкой ликвидностью в летние месяцы. Кроме того, структурной причиной, которая стоит за этим ослаблением, стало решение правительства ограничить российский нефтяной экспорт в рамках усилий OPEC+ поддержать мировые цены на нефть, и считается, что эта мера (1) временная и (2) является подконтрольным фактором. Во-вторых, в условиях ограниченных финансовых потоков мы ожидаем, что эластичность валютного рынка к решению по ставке будет очень низкой. В подтверждение нашей точки зрения после сегодняшнего объявления решения по ставке курс рубля оставался под давлением", - подчеркивают эксперты.

Курс рубля сразу после объявления о повышении ставки ЦБ до 12% вырос, но уже через несколько минут он развернулся вниз. Его котировки заметно упали в основных валютных парах с учетом того, что участники торгов ожидали от Банка России не только повышения ставки, но и других мер реагирования.

"Давление на рубль, скорее всего, оказало то, что многие ожидали от ЦБ мер ужесточения валютного контроля, в том числе хотя бы намека на возможное возвращение определенной доли экспортной выручки, обязательной к продаже на внутреннем рынке. Однако это, вероятно, затруднительно из-за рисков санкционных ограничений на операции с данными средствами", - считают эксперты "БКС Мир инвестиций".

Прямое влияние ДКП на валютный рынок ограничено, соглашаются аналитики Райффайзенбанка. "Курс рубля сейчас в большей степени формируется под влиянием потоков по счету текущих операций (в особенности, по торговому балансу), а масштаб спекулятивных операций в рамках финансового счета ограничен", - отмечают эксперты. Они ожидают растянутого во времени эффекта влияния повышения ставки на курс через охлаждение спроса на импорт (и с учетом негативного влияния уже случившейся девальвации на доступность импортных товаров).

Некоторые экономисты считают, что на повышении ставки ЦБ до 12% цикл ужесточения ДКП может завершиться.

"Можно предположить, что Банк России скорректировал ДКП на более низкий курс рубля и более высокую инфляцию, что укладывается в так называемый рисковый сценарий. По нашему мнению, курс рубля не влияет сильно на инфляцию и на следующих своих заседаниях совет директоров не пойдет на энергичное повышение ставки. Таким образом, цикл ужесточения денежно-кредитной политики может, не успев начаться, приближаться к завершению - а это позитивный сигнал для длинных ОФЗ", - пишут аналитики ИБ "Синара".

Повышение ключевой ставки до 12% оставляет мало пространства для ее дальнейшего повышения, считают экономисты "Ренессанс Капитала". Они не исключают, что следующим шагом Банка Росси будет снижение ставки в IV квартале 2023 года - I квартале 2024 года. "Однако если в течение ближайшего месяца не будут предприняты дополнительные меры для стабилизации национальной валюты или это не произойдет по естественным причинам, то в сентябре вопрос повышения ставки может вновь оказаться на повестке Банка России. Столь существенно повышение ставки приведет к замедлению роста кредитования и общего экономического роста в перспективе нескольких кварталов, что скорее негативно для рынка", - отмечают эксперты.

Дальнейшие шаги ЦБ будут зависеть от статистики по инфляции, которая будет поступать в следующие недели и месяцы. Риски еще одного повышения ставки полностью исключать нельзя в среднесрочной перспективе, считают аналитики "БКС Мир инвестиций".

"Если курс не стабилизируется, на очередном заседании через месяц ставку могут поднять еще, при стабилизации на устраивающих уровнях - оставить без изменения или несколько снизить", - считают эксперты ИК "Велес Капитал".

Принятое Банком России во вторник решение аналитики Росбанка (MOEX: ROSB) считают "компромиссным", так как регулятор не детализировал причин и не предложил прямых механизмов сдерживания ослабления рубля. "В этой связи усугубление дисбалансов валютного рынка может сохранить угрозу для инфляции и потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики", - отмечают эксперты.

Повышение ставки ЦБ до 12% будет последним в этом цикле, на следующем заседании 15 сентября регулятор сохранит ключевую ставку, считают аналитики Совкомбанка.