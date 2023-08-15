Власти обсуждают с экспортерами меры по стабилизации рубля

По данным источников "Интерфакса", изучается возможность возврата обязательной продажи валютной выручки

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Профильные ведомства и Банк России обсуждают с компаниями-экспортерами меры по стабилизации курса рубля, рассматривая в том числе возврат нормы по обязательной продаже валютной выручки (вплоть до 90% от нее), сообщили "Интерфаксу" три источника, участвующих в обсуждении.

По данным одного из них, 14 августа прошла встреча крупных экспортеров с руководством правительства, ЦБ, Минфина, Минэкономразвития и Минэнерго. Целью был поиск мер для стабилизации ситуации с курсом рубля.

На этой встрече представители министерств и регулятора попросили компании активизировать продажу валюты в рынок, а также отчитаться об объемах этих продаж.

Помимо этого, как сообщил один из собеседников "Интерфакса", встал вопрос о прозрачности распределения валютной выручки внутри компаний и возможном использовании "посредников". В этой связи, по его данным, обсуждалась возможность мониторинга накопления валюты за границей.

Если эти меры не дадут эффекта к концу недели, то власти готовы вернуть механизм продажи валютной выручки на внутреннем рынке, заявили три собеседника "Интерфакса", знакомых с обсуждением вопроса. Базовым вариантом в этом случае является возврат к продаже от 70% до 90% валютной выручки.

Кроме этой меры, рассматривается запрет на выплату дивидендов и займов за рубеж, даже в рублях и в дружественные юрисдикции. Еще одна мера - запрет кредитования зарубежных трейдерских подразделений, а также запрет других сделок, которые можно классифицировать как вывод средств за границу. Экспортеры, уклоняющиеся от возвращения выручки, могут столкнуться с ограничением предэкспортного финансирования, субсидий и мер поддержки, уточнили источники.

Наконец, в ходе встречи был упомянут инструментарий нового налога на сверхдоходы, к которому власти могут прибегнуть, если компании-экспортеры будут недостаточно активно взаимодействовать для разрешения ситуации, заметил один из собеседников "Интерфакса".

Еще один источник, знакомый с обсуждением, подтвердил встречу и факт выдачи поручений по ее итогам, но не привел деталей.

"Интерфакс" направил запрос в ЦБ и Минфин.

Россия может вернуть часть мер валютного контроля, чтобы остановить процесс ослабления рубля, сообщил 15 августа Bloomberg ссылкой на неназванные источники. В частности, на совещании властей с экспортерами в понедельник обсуждалось предложение вернуть норму об обязательной продаже валютной выручки, отмечает агентство. По данным некоторых источников агентства, прогресса в этом вопросе достигнуто не было, еще одно совещание может пройти позже на этой неделе.