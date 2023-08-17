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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

ЦИК обеспечит видеонаблюдение в 766 участковых и 52 территориальных избиркомах

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - На сентябрьских выборах федерального уровня 766 участковых и 52 территориальные избирательные комиссии будут оборудованы оборудуют непрерывным видеонаблюдением, сообщили в Центризбиркоме России.

Трансляция будет осуществляться непрерывно. Об использовании средств видеонаблюдения в помещении для голосования избирателей будут предупреждать таблички.

В единый день голосования 10 сентября в России пройдут выборные кампании различного уровня. В частности, пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы в четырех одномандатных избирательных округах: в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Красноярском крае и Липецкой области.

Центризбирком
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