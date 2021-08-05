Видеонаблюдение на выборах охватит 98% избирателей

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - На сентябрьских выборах видеонаблюдение на участках будет продолжаться не менее 72 часов, предполагается, что оно охватит примерно 98% российских избирателей, заявила на консультациях по видеонаблюдению председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

По ее словам, объектов с видеонаблюдением с онлайн-трансляцией на служебный портал будет более 50 тысяч.

"Мы полагаем, что это оптимальный вариант (механизма видеонаблюдения), который мы нашли для того, чтобы адаптироваться к той ситуации (с коронавирусом), которая сложилась. Для того, чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность людей, - сказала она. - Исходя из этого основного приоритета и исходя из принципа, что выборы должны быть максимально легитимны, мы организуем всю свою деятельность (...), в том числе порядок видеонаблюдения".

Перед выборами ЦИК предполагает провести ориентировочно 16 сентября тренировку видеонаблюдения с подключением оборудовния. По словам Памфиловой, в ходе тренировки партии и кандидаты смогут проверить свои коды доступа на портал с видеотрансляцией и войти в свои аккаунты.

14 июля ЦИК утвердил порядок видеонаблюдения на выборах, в соответствии с которым трансляция с 50 тысяч избирательных участков будет идти непрерывно с утра 17 сентября до вечера 19 сентября. Однако посмотреть трансляцию в интернете все желающие не смогут, ее можно будет смотреть только в режиме онлайн в центрах наблюдения и в штабах кандидатов и участвующих партий.

Комментируя введение нового порядка видеонаблюдения, Памфилова заявила, что это не сужение, а расширение возможностей для наблюдения и что в результате процесс наблюдения станет "адресным и ответственным".

Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков обжаловал новый порядок видеонаблюдения в Верховном суде России. Памфилова упрекнула заявителя в готовности тратить миллиарды на организацию трансляции ради удовлетворения "простого любопытства диванных наблюдателей".