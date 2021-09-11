ЦИК РФ не вернется к общедоступной трансляции голосования с участков

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Центризбирком России намерен после сентябрьских выборов оценить принятый порядок видеонаблюдения за голосованием на избирательных участках, однако возвращаться к прежнему порядку - когда видеотрансляция была доступна всем гражданам в интернете - комиссия не планирует, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Я не хочу сказать, что это (принятый комиссией порядок видеонаблюдения на сентябрьских выборах) идеальная система. Это то, что мы могли предложить в нынешних условиях, чтобы, с одной стороны, обеспечить безопасность системы. Потому что какие еще могли быть угрозы, помимо того, что (в случае) беспрецедентного массового скачивания, может просто "выбить" систему", - сказала Памфилова на "Деловом завтраке" в "Российской газете".

По словам Памфиловой, специалисты считают, что прежний порядок видеонаблюдения - "довольно рискованная вещь в нынешних условиях". Она отметила, что порядок видеонаблюдения, который будет применяться на предстоящих выборах, обеспечит безопасность, а также позволит предупредить возможные нарушения в ходе голосования и быстро среагировать на них, поскольку будет возможность перемотки трансляции.

ЦИК РФ 14 июля утвердил порядок видеонаблюдения на избирательных участках на предстоящих выборах. Замглавы Центризбиркома России Николай Булаев ранее сообщил, что видеотрансляция с избирательных участков будет доступна для всех участников избирательного процесса - "кандидатов, одномандатников и участвующих партий", а также в центрах общественного наблюдения, которые может посетить любой заинтересованный человек.

Картинка с избирательных участков будет передаваться на портал видеонаблюдения, для доступа к которому наблюдателям будет предоставлено свыше 50 тыс. аккаунтов.

Как сообщила Памфилова, видеонаблюдением будет охвачено 96% всех избирательных участков, а средствами видеонаблюдения будут оснащены более 50 тыс. участковых и территориальных избирательных комиссий во всех субъектах страны.