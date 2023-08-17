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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Минсельхоз надеется найти решение для продолжения льготного кредитования отрасли

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Повышение ключевой ставки ЦБ требует дополнительных средств для обслуживания льготных программ поддержки аграриев, Минсельхоз РФ надеется в ближайшее время найти решение для возобновления льготного кредитования, заявил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов в ходе международной выставки "МинводыАгро", проходящей в Минеральных Водах.

"Да, нас несколько подкосила ситуация с изменением ключевой ставки. Очень много денег потребовалось для того, чтобы обслуживать уже действующие принятые обязательства, - сказал он. - Но, тем не менее, мы сегодня работаем над этим вопросом, и в ближайшее время, надеюсь, будет найдено решение, которое позволит льготное кредитование возобновить без серьёзного отставания от наших планов по технической модернизации на текущий год".

Как заявлял Некрасов в начале августа, Минсельхоз РФ приостановил прием новых заявок на льготное кредитование из-за повышения ставки ЦБ. Тогда речь шла о решении Банка России о повышении ключевой ставки с 7,5% до 8,5%. 15 августа ставка была повышена до 12%.

Льготное кредитование является наиболее востребованной мерой господдержки АПК. В рамках программы льготного кредитования сельхозпроизводители могут взять краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке до 5% на развитие растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья. Льготный краткосрочный кредит выдается на срок до 1 года, инвестиционный - от 2 до 15 лет. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.

Минсельхоз РФ
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