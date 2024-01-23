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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Минсельхоз привяжет ставку льготного кредитования АПК к ключевой ставке ЦБ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз изменит механизм льготного кредитования АПК. Теперь его ставка будет зависеть от ключевой ставки Банка России и меняться в соответствии с ее размером. До этого решения льготные кредиты предоставлялись по ставке до 5% годовых.

Как сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на XV съезде Национального союза производителей молока во вторник, с учетом этих нововведений для молочной отрасли льготные кредиты будут выдаваться под 6,8% годовых, для других отраслей ставка будет выше.

"Льготное кредитование - это одна из самых востребованных мер поддержки, и мы будем сохранять ее в любом случае. При этом надо понимать, что мы, конечно же, живем сейчас в непростых достаточно условиях, у нас есть и определенные бюджетные ограничения, у нас есть факт достаточно высокой ключевой ставки ЦБ. И мы должны подстраиваться под эти условия", - сказал министр.

Патрушев отметил, что кредиты под 5% годовых выдавались при достаточно комфортной ключевой ставке ЦБ, "но в прошлом году она выросла до 16%".

"У нас внешние условия меняются, поэтому мы определенные изменения сейчас будем вносить в наш механизм льготного кредитования, - сказал он. - У нас конечная льготная ставка для заемщика будет на сегодняшний день пока зависеть от ключевой ставки ЦБ. Просто в противном случае у нас не будет ресурсов, чтобы стабильно обеспечивать ритмичность предоставление льготных кредитов".

"Назову цифру для молочной отрасли. При ключевой ставке ЦБ в 16% молочники будут пока получать кредиты под 6,8% годовых. Вырастет чуть-чуть ставка. Понимаю, что больно - и нам больно, и вам больно. Но тем не менее в случае снижения ключевой ставки конечная ставка для заемщика будет понижаться. Это будет живой механизм, который позволит в случае понижения ключевой ставки пересматривать уже действующие кредитные договоры в зависимости от действующей ключевой ставки", - заявил глава Минсельхоза.

При этом он отметил, что для других подотраслей АПК ставка льготного кредитования будет выше, "к сожалению". "И она также будет снижаться в зависимости от ключевой ставки ЦБ", - добавил он.

Вместе с тем министр подчеркнул, что финансирование молочной отрасли год от года растет. "И если в 2020 году направили на ее поддержку 38 млрд рублей, то по итогам 2023 года, с учетом всех корректировок, эта цифра уже составила более 61 млрд рублей", - сообщил он.

Дмитрий Патрушев Минсельхоз
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