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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Станция "Луна-25" сделала снимок поверхности естественного спутника Земли

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - "Роскосмос" в четверг распространил фотографию лунной поверхности, которую сделала автоматическая межпланетная станция "Луна-25".

"Автоматическая станция "Луна-25", совершающая полет по круговой орбите искусственного спутника Луны, провела съемку лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л", - сообщили в пресс-службе госкорпорации.

На снимке запечатлен южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны.

По данным госкорпорации, снимок был сделан в четверг в 08:23 по московскому времени, он дополнит имеющиеся сведения о кратере.

В "Роскосмосе" сообщили, что с помощью приборов станции были измерены потоки гамма-лучей и нейтронов от поверхности Луны, а также получены параметры космической плазмы и газопылевой экзосферы на окололунной орбите.

16 августа космический аппарат стал искусственным спутником Луны.

11 августа стартовала первая в современной истории России лунная миссия. Запуск автоматической межпланетной станции "Луна-25" был выполнен с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".

По словам гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова, мягкая посадка "Луны-25" на Южный полюс спутника Земли состоится 21 августа.

"Луна-25" - часть российской лунной программы, первое российское лунное задание, осуществляемое в "НПО Лавочкина", по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями.

Луна-25 Роскосмос Луна
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