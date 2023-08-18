"Луна-25" провела коррекцию окололунной орбиты

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Проведена коррекция окололунной орбиты автоматической межпланетной станции "Луна-25" для последующего построения ее предпосадочной орбиты, сообщили в "Роскосмосе" в пятницу.

"Сегодня в 9:20 московского времени двигательной установкой автоматической станции была выполнена коррекция орбиты длительностью 40 секунд. Ее цель - обеспечение наилучших условий для последующего построения предпосадочной орбиты", - говорится в сообщении.

"Коррекция прошла штатно, все бортовые системы "Луны-25" работают нормально, связь с ней устойчивая", - сообщили в госкорпорации.

16 августа космический аппарат стал искусственным спутником Луны.

11 августа стартовала первая в современной истории России лунная миссия. Запуск автоматической межпланетной станции "Луна-25" был выполнен с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".

По словам гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова, мягкая посадка "Луны-25" на Южный полюс спутника Земли состоится 21 августа.

"Луна-25" - часть российской лунной программы, первое российское лунное задание, осуществляемое в "НПО Лавочкина", по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями.