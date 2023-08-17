В РКН считают США причастными к росту утечек персональных данных россиян

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Руководитель Роскомнадзора Андрей Липов считает, что рост утечек персональных данных в результате хакерских атак связан с блокировкой в России американских социальных сетей.

"Похищение персональных данных кратно подскочило после блокировки нами принадлежащих американцам соцсетей. Это прямо ярко прослеживается. Здесь это достаточно просто объяснимо, потому что как только мы их заблокировали, мы лишили американцев доступа к возможности поведенческого анализа наших граждан", - сказал Липов в четверг на круглом столе "Цифровая трансформация общества и ее влияние на национальную безопасность и социально-экономическое развитие" в рамках форума "Армия-2023".

"То есть то, что у них было под рукой, стало от них далеко, поэтому они пошли в лоб атаковать наши информационные системы, наши базы данных, добывая, по сути, "пищу" для своих аналитических систем", - добавил он.

По его словам, "поэтому этот всплеск атак на персональные данные ярко присутствовал в прошлом году".

"Наши уважаемые собственники информационных систем начали, естественно, защищаться, поэтому сейчас это более-менее идет на спад, но все равно уровень достаточно высокий, и угроза здесь сохраняется", - сказал глава РКН.

Он отметил, что "блокировка этих соцсетей случилась после того, как руководство этих соцсетей разрешило своим пользователям желать смерти русским, то есть это была откровенная позиция владельцев соцсетей, озвученная и распространенная через иностранные СМИ".

"И реакция на этот экстремизм была однозначной, социология показала полную поддержку подавляющим большинством наших граждан - пользователей этих соцсетей - блокировки этих ресурсов, то есть люди наши однозначно понимали, что это (действия руководства соцсетей - ИФ) недопустимо", - сказал Липов.

По иску Генпрокуратуры России 21 марта 2022 года Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории РФ, принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram в России запрещены. Их блокировка осуществлялась и ранее: 4 марта в России по требованию Генпрокуратуры за цензуру российских СМИ была заблокирована соцсеть Facebook, 14 марта - Instagram.

По словам Липова, в условиях санкций и СВО Россия столкнулась с кибератаками на серверные телекоммуникационные программы обеспечения, информационными атаками, "которые обычно следуют за различными атаками типа DDoS", а также "атаками на персональные данные".

"Атаки на персональные данные на сегодняшний день имеют, наверное, самые серьезные последствия, потому что эти данные неотъемлемы от человека и, попав в дурные руки, они могут использоваться против человека достаточно долго. Как они используются сегодня? Это очевидно, и манипуляция людьми, и в итоге - попытки манипуляции обществом. Это может быть и вербовка людей, и как следствие уже совершение (ими) противоправных общественно опасных деяний в офлайне", - сказал Липов.