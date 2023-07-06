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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Роскомнадзор начал проверку возможной утечки данных в "Артеке"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор, РКН) начала проверку возможной утечки персональных данных в международном детском центре (МДЦ) "Артек", сообщили "Интерфаксу" в регуляторе.

Об этом говорится в ответе РКН на запрос агентства.

В службе отметили, что "оператор (персональных данных - ИФ) уведомил Роскомнадзор об инциденте в сроки, установленные законодательством".

Федеральное государственное образовательное учреждение "МДЦ" Артек" расположено в Крыму, в 12 км от Ялты, находится в ведении министерства просвещения РФ.

Артек Роскомнадзор
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