Роскомнадзор начал проверку возможной утечки данных в "Артеке"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор, РКН) начала проверку возможной утечки персональных данных в международном детском центре (МДЦ) "Артек", сообщили "Интерфаксу" в регуляторе.

Об этом говорится в ответе РКН на запрос агентства.

В службе отметили, что "оператор (персональных данных - ИФ) уведомил Роскомнадзор об инциденте в сроки, установленные законодательством".

Федеральное государственное образовательное учреждение "МДЦ" Артек" расположено в Крыму, в 12 км от Ялты, находится в ведении министерства просвещения РФ.