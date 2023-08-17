Осужденный по делу о взятках американец Спектор арестован за шпионаж

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы санкционировал арест гражданина США и РФ Евгения (Джина) Спектора по делу о шпионаже.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении Спектора, подозреваемого в совершении шпионажа, под стражу", - сообщили "Интерфаксу" в суде в четверг.

Дело Спектора, признавшего вину и заключившего соглашение о сотрудничестве со следствием, дважды рассматривалось в суде. В сентябре 2022 года Останкинский суд Москвы приговорил его к 3,5 годам колонии за посредничество при даче взятки по делу Анастасии Алексеевой - экс-помощницы бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича. Сама Алексеева также была осуждена за коррупцию.

Как пояснили в суде, заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы дела засекречены.

Более подробными комментариями суда или следствия "Интерфакс" пока не располагает.