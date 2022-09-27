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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Американец Спектор получил 3,5 года колонии по делу о взятках экс-помощнице Дворковича

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Останкинский суд Москвы приговорил к трем с половиной годам колонии строгого режима бывшего председателя совета директоров ГК "Медполимерпром", гражданина США Джина (Евгения) Спектора за посредничество при даче взятки Анастасии Алексеевой - экс-помощнице бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Американцу также назначен штраф в размере 14 116 805 руб. 55 коп., заявили агентству в пресс-службе во вторник.

Спектор признан виновным в посредничестве при даче взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Поскольку Спектор полностью признал вину и заключил сделку со следствием, его дело было рассмотрено в особом порядке - без исследования доказательств.

В июне 2021 года Останкинский суд назначил Спектору четыре года колонии строгого режима с аналогичным штрафом, однако по итогу рассмотрения приговора в апелляционной и кассационной инстанциях его дело было направлено на новое рассмотрение.

Дело о взятках помощнице Дворковича

Алексеева и Спектор были арестованы в феврале 2020 года по обвинению в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и посредничестве при даче особо крупной взятки соответственно.

По данным следствия, в 2015-2016 годах Алексеева получила более 4 млн руб. в качестве взятки за продвижение лекарственных препаратов. Взятка, утверждает следствие, представляла собой билеты и путевки на отдых в Пхукет (Таиланд) и Доминикану.

Алексеева вину по предъявленным обвинениям не признает. В настоящее время расследование в отношении Алексеевой завершено, дело рассматривается в суде по существу.

США Джин Спектор Анастасия Алексеева Аркадий Дворкович
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