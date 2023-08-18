Что случилось этой ночью: пятница, 18 августа

Новая атака беспилотников на Москву, землетрясение в Колумбии, МИД РФ призывает защитить Киевскую лавру

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Собянин заявил об уничтожении беспилотника ВСУ в зоне Экспоцентра. Как утверждает Минобороны, дрон был сбит системой ПВО и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной.

- Сильное землетрясение произошло близ столицы Колумбии. На улицах возникла паника, звучали сирены, предупреждающие об опасности, но данных о пострадавших или разрушениях нет.

- Осужденный по делу о взятках американец Спектор арестован за шпионаж. Заседание суда прошло в закрытом режиме, поскольку материалы дела засекречены.

- Белый дом подтвердил готовность Байдена встретиться с Ким Чен Ыном. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

- МИД РФ призвал международное сообщество вмешаться в ситуацию с Киево-Печерской лаврой. Ведомство опубликовало призыв отменить блокаду монастыря.