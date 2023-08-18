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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

Red Wings выделила 120 млн руб. на решение проблемы с задержками рейсов

Компания потратила эти деньги на резервирование бортов других авиаперевозчиков

Red Wings выделила 120 млн руб. на решение проблемы с задержками рейсов
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания Red Wings, допустившая ранее в августе ряд длительных задержек рейсов, потратила 120 млн рублей на резервирование самолетов сторонних авиакомпаний, сообщил гендиректор Red Wings Евгений Солодилин.

"На оперативном штабе с воскресенья на понедельник мной было принято решение о выделении 120 млн руб. на резервирование воздушных судов других авиакомпаний", - сказал Солодилин в интервью "России 24".

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Договоренность была достигнута с авиакомпанией "Икар", напомнил он.

Также, по словам Солодилина, велись переговоры с iFly, чтобы та выполнила рейс из "Жуковского" в Шарм-эль-Шейх. Однако власти Египта не разрешили пролет через свое воздушное пространство из-за того, что борт iFly имеет двойную регистрацию. В итоге рейс был выполнен резервным бортом самой Red Wings.

"К 13 часам среды мы выровняли полностью расписание по всем направлениям", - заявил Солодилин.

По его словам, во избежание подобных ситуаций в будущем компания планирует сократить налет воздушных судов.

"Совместно с экономическим блоком работаем над тем, чтобы сократить количество налета на воздушных судах, чтобы уже в других экстренных ситуациях могли резервироваться и под два воздушных судна. Конечно, это будет достаточно тяжело, но думаю, что ЦУП (центр управления полетами - ИФ) выровняет расписание (...) Если сейчас мы совершаем налет порядка 400 часов в месяц, то будем сокращаться где-то до 320 часов", - сказал он.

Также Red Wings работает над организацией взаимного резервирования бортов с иностранными авиакомпаниями.

Как сообщалось, в период 12-15 августа Red Wings допустила ряд длительных задержек рейсов из-за неисправности двух из трех имеющихся в ее парке самолетов Boeing 777. Росавиация рекомендовала перевозчику привлечь воздушные суда у других авиакомпаний.

Red Wings входит в десятку крупнейших по пассажиропотоку авиакомпаний РФ. Парк перевозчика, помимо трех дальнемагистральных Boeing 777, сформирован из 20 региональных Superjet 100.

Red Wings Евгений Солодилин Икар
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